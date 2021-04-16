سياسي / وزير الخارجية المغربي يجري اجتماعاً افتراضياً مع مسؤول أوروبي
الجمعة 1442/9/4 هـ الموافق 2021/04/16 م واس
الرباط 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واس
أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أمس اجتماعاً افتراضياً، مع المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي .
وتم خلال الاجتماع بحث بلورة إطار العمل الإستراتيجي لتنفيذ أجندة الاتحاد الأوروبي الجديدة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، والخطة الاقتصادية والاستثمارية المصاحبة لها، وتعزيز العمل المشترك على المستويات السياسية والاقتصادية والمالية والأمنية ، إضافة إلى بحث ملف جائحة " كوفيد - 19 " .
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