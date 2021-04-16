الرباط 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واسأجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أمس اجتماعاً افتراضياً، مع المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي .وتم خلال الاجتماع بحث بلورة إطار العمل الإستراتيجي لتنفيذ أجندة الاتحاد الأوروبي الجديدة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، والخطة الاقتصادية والاستثمارية المصاحبة لها، وتعزيز العمل المشترك على المستويات السياسية والاقتصادية والمالية والأمنية ، إضافة إلى بحث ملف جائحة " كوفيد - 19 " .// انتهى //03:29ت م0029