ينبع 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واسحصدت إدارة تعليم ينبع، 40 ميدالية في مسابقة "كانجارو" العالمية للرياضيات 2021م، التي تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بالتعاون مع وزارة التعليم؛ التي تقام في أكثر من 70 دولة، بمشاركة نحو 6 ملايين طالب وطالبة.‏وشارك في المسابقة أكثر من 666 طالباً وطالبةً من مدارس تعليم ينبع والقطاعات التعليمية التابعة لها؛ بهدف تعزيز الشغف بمادة الرياضيات، والمساعدة على تطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بالحياة اليومية، وتطوير قدرة الطلبة على استخلاص المتعة من خلال التفكير.وهنّأ مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي، الطلبة الفائزين وأسرهم وفريق العمل في النشاط العلمي، مشيدًا بالجهود المبذولة للارتقاء بالطلبة في مادة الرياضيات وخوض المنافسة العلمية عالميًا، وانضمام الطلبة المتميزين لفريق الرياضيات السعودي للمشاركة في المسابقات الدولية، وترسيخ أهمية تعليم الرياضيات في كل جزءٍ من أجزاء العالم.وأوضحت منسقة المسابقة بتعليم ينبع خلود علي الغامدي، أن فكرة المسابقة تركز على التركيبات المنطقية للرياضيات وبناء المهارات والمساعدة للتحوّل من النظريات إلى التطبيق، وتعتمد أسئلة المسابقة نظام الاختيار من متعدد، ويمكن للطالب تقديم الاختبار باللغة العربية أو الإنجليزية، حيث يتم تقسيم المشاركين حسب صفوفهم الدراسية.// انتهى //03:50ت م0030