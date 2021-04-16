ينبع 04 رمضان 1442هـ الموافق 16 ابريل 2021م واسأطلقت مؤسسة الديوانية الوقفية للعمل التطوعي بمحافظة ينبع مبادرة بعنوان "وجبة إفطار ".وأوضح رئيس مجلس إدارة الديوانية الوقفية المهندس عبدالحميد الرفاعي أن المبادرة تهدف إلى تعزيز التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع وتفعيل دور المسؤولية المجتمعية للمحلات التجارية والإسهام في رؤية المملكة ٢٠٣٠ عبر نشر ثقافة العمل التطوعي.وأضاف أن المبادرة تتفرد بوجود مسارات تطوعية جديدة مثل المخبز التطوعي والمقهى التطوعي طوال شهر رمضان المبارك وتستهدف المبادرة بمساراتها مستفيدي 6 جمعيات في المحافظة وقراها، مشيراً إلى أن الديوانية الوقفية تسعى لإقامة مبادرات نوعية ذات استدامة في كل المجالات التي تستهدف المجتمع المحلي ومحيطه.// انتهى //03:54ت م0031