الطائف 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واساستمعت لجنة التحكيم للمتسابقين والمتسابقات من جمعية فرقان بالطائف في مسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات، في دورتهاالـ 22 عن بعد، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.وأوضح رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالطائف المهندس فوزي الجعيد أن المتسابقين تنافسوا في مختلف أفرع الجائزة، مبيناً أن المسابقة تُعد تحفيزاً لحفظة كتاب الله العزيز من الجنسين، وإذكاء المنافسة الشريفة بينهم.وسأل رئيس الجمعية المولى - عزّ وجلّ- أن يحفظ لهذه البلاد قادتها وأن يجزيهم خير الجزاء، نظير ما يقدمونه من خدمات لكتاب الله العزيز، وتنشئة الأجيال على حفظه وتلاوته وتفسيره.// انتهى //04:33ت م0033