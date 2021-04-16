القاهرة 4 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واسحقق الفريق الأول لكرة اليد للرجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًا على نادي الزهور في الجولة الـ13 من دوري المحترفين لكرة اليد، قبل مواجهة الزمالك في ختام المسابقة مساء الجمعة.وتغلب الأهلي على الزهور بنتيجة 36 - 27 في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة الدكتور حسن مصطفى بأكتوبر وبهذه النتيجة أصبح رصيد الأهلي 40 نقطة بنفس رصيد الزمالك الذي فاز على نادي الطيران بنتيجة 34 - 24 ليتقاسما المركزين الأول والثاني.وأصبح رصيد الزهور 14.5 نقطة في المركز الثامن بجدول المسابقة، بينما أصبح رصيد الطيران 17 نقطة في المركز السابع في ترتيب المسابقة.//انتهى//05:20ت م0035