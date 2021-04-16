القاهرة 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتوفير الدعم الكامل لمنظومة التعليم الحكومي لتحقيق جودة التعليم المستهدف وذلك من خلال التوسع في المشروعات القومية الخاصة بمنظومة الجامعات الحكومية.وأبرزت المباحثات الهاتفية التي جرت بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة، وتناولت العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ومنها تطورات سد النهضة.وتناقلت استنكار مصر استمرار ميليشيا الحوثي في هجماتها الإرهابية المُمنهجة على أراضي المملكة العربية السعودية وإطلاق عدد من الصواريخ البالستية والطائرات المُفخخة بدون طيار لاستهداف المناطق المدنية والمدنيين، وتشديدها على موقفها الثابت من دعم المملكة وما تتخده من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.وأشارت إلى المشاورات السياسية التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره المغربي ناصر بوريطة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وتناولت سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من الملفات الإقليمية والدولية ومنها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في ليبيا ومستجدات سد النهضة .وعرجت صحف القاهرة على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى اقتحام مجموعة من المستوطنين اليهود المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلية.// انتهى //09:32ت م0038