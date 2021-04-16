الخرطوم 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم قرار مجلس الأمن والدفاع في السْودان،تحديد حركة منسوبي حركات الكفاح المسلح ومنع ارتداء الزي العسكري في مدينة "الجنينة" إلى حين اكتمال الترتيبات الأمنية ومنع حركة عربات القوات النظامية والأجهزة الأمنية داخل الأسواق والأحياء السكنية.وركزت على إشادة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق الركن عبدالفتاح البرهان لدى لقائه أمس ، نائب رئيس وفد الوساطة بجمهورية جنوب السودان الدكتور ضيو مطوك على الجهود الكبيرة التى يضطلع بها وفد الوساطة مؤكدا دعمه الكامل للنتائج التى تتوصل إليها أطراف العملية السليمة.وأولت اهتماما بالمباحثات التي أجراها رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك أمس مع وفد الوكالة الدولية للتنمية برئاسة المدير القُطري للبنك الدولي، عثمان ديو،حيث ناقش اللقاء الاستثمارات التي يمكن أن تقوم بها وكالة التنمية الدولية بالسودان في بما يزيد عن 2 مليار دولار خاصة في مشاريع الطاقة والزراعة والطرق.ونشرت صحف الجمعة إعلان مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أمس الثلاثاء، أن الاشتباكات القبلية الأخيرة في غرب دارفور، قد أجبرت 1860 شخصاً على عبور الحدود إلى تشاد الأسبوع الماضي.وسلطت الصحف الضوء على تدشين رابطة العالم الإسلامي بالخرطوم أمس، مشروع السلال الرمضانية "إفطار صائم" لأكثر من 2000 أسرة في ولاية الخرطوم و الولايات الأخرى ، كما تم تدشين مشروع برادات المياه للمساجد والجامعات والمعاهد العلمية 101 براد مياه.// انتهى //11:44ت م0044