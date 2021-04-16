إسلام آباد 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم دعوة فرنسا رعاياها في باكستان بمغادرة البلاد مؤقتاً بسبب ما اعتبرته "تهديدات خطيرة" لمصالحها.واهتمت بتصريحات وزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد أحمد الذي أكد بأن جميع المواطنين الفرنسيين المقيمين في باكستان بأمان، نافياً وجود أي خطر على سلامتهم.وتناقلت تأكيد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى واشنطن يوسف العتيبة أن بلاده تبذل مساعي للوساطة بين الهند وباكستان، لمساعدة القوتين النوويتين على الوصول إلى علاقة "صحية وعملية.ونشرت موقف باكستان الداعم للانسحاب المسؤول للقوات الأجنبية من أفغانستان بشكل يضمن السلام الدائم في هذا البلد المجاور.وتابعت تطورات فيروس كورونا المستجد في باكستان، حيث تستمر الإصابات اليومية في التصاعد منذ بدء الموجة الثالثة للفيروس، في حين تواصل السلطات الباكستانية جهودها لسرعة تنفيذ حملات التطعيم ضد الفيروس للسيطرة على انتشاره.وأشارت إلى اتفاق باكستان ومصر على تعزيز التعاون في مجال الشحن البحري، بما في ذلك توقيع مذكرة تفاهم بين "هيئة ميناء جوادر" الباكستانية و"هيئة قناة السويس" المصرية.// انتهى //11:48ت م0045