القدس المحتلة 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واساعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم، ثمانية شبان فلسطينيين من داخل المسجد الاقصى عقب اقتحام المصلى القبلي والساحات الخارجية للمسجد في محاولة لإخراج المصلين منه.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في عدة أحياء مقدسية وتحديدا في نقاط القدس القديمة، وتجددت هذه المواجهات قرب باب العامود لليوم الثالث على التوالي إثر قمع الاحتلال الشبان المتواجدين بالقنابل الصوتية واستفزازات شرطة الاحتلال للمقدسيين، وانتهاكاتها بحق المسجد الأقصى، حيث اختطف مستعربون شابا من منطقة باب العامود.كما اعتدت قوات الاحتلال على الشبان المتواجدين قرب باب الساهرة بالضرب والدفع، وأجبرتهم على المغادرة بالقوة، وسط انتشار شرطي في المكان.// انتهى //11:54ت م0047