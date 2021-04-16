سيئول 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واسأعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية اليوم تعيين وزير الداخلية السابق، كيم بو كيوم، رئيسًا جديداً للوزراء، خلفا لرئيس الوزراء السابق، جونج سيه كيون، الذي قدم استقالته ليخوض الانتخابات الرئاسية المقرر العام المقبل.ورشح الرئيس الكوري، مون جاي إن، وزير الداخلية السابق لرئاسة الحكومة في إطار تعديل وزاري شمل عددا من الحقائب.وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" أن التعديل الوزاري شمل تعيين ليم هايسوك وزيراً للعلوم، و مون سونج ووك وزيراً للتجارة والطاقة، و آن كيونج دوك وزيرا للعمل، و نو هيونج أوك وزيرا للأراضي، وبارك جونيونج وزيرا للمصايد.ونوهت الوكالة إلى أن الرئيس مون احتفظ بوزير المالية، هونج نام كي في منصبه.// انتهى //12:12ت م0050