الرباط 04 رمضان 1442 ه الموافق 16 أبريل 2021 م واستطرقت الصحف المغربية الصادرة اليوم، إلى ردود الفعل داخل المغرب إزاء قرار العاهل المغربي إطلاق مشروع تعميم الحماية الاجتماعية على فئات واسعة من المجتمع المغربي، وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به،مبرزة أن المشروع وصف بأنه ثورة اجتماعية غير مسبوقة هدفها ضمان كرامة المواطن، وتحقيق العدالة الاجتماعية.وتناقلت الصحف إعلان وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن أزمة سد النهضة مرهونة بمدى الضرر الذي سيقع على مصر،مشيراً إلى تعنت الطرف الإثيوبي في إيجاد حل لهذه الأزمة.وعرجت على إعلان واشنطن عن استعدادها لتسهيل المحادثات بين لبنان واسرائيل، بشأن ترسيم الحدود البحرية ،مما سيعود بالفائدة على الاقتصاد اللبناني الذي يعاني من أزمة شديدة.وأوردت الصحف إعلان وزارة داخلية إقليم كردستان بشمالي العراق، أن الهجوم على مطار أربيل بكردستان حيث يتمركز عسكريون أمريكيون، نفذ للمرة الأولى عبر طائرة مسيرة في فصل جديد من فصول التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في العراق.وتناولت الصحف قرار واشنطن فرض عقوبات ضد 32 كيانا وشخصية روسية، على خلفية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الماضية.// انتهى //12:19ت م0052