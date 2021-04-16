تونس 04 رمضان 1442هـ الموافق 16 ابريل 2021 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم إعلان وزير المالية التونسي أن بلاده باتت عاجزة عن الإيفاء بتعهداتها المالية الداخلية والخارجية، مشددا على حاجة تونس الملحة إلى الاقتراض من أجل سداد ديونها والالتزام بنفقاتها.وكتبت عن توارد أنباء حول إمكانية تعليق الدروس في تونس نتيجة الانتشار الكبير لفيروس كورونا المستجد في البلاد .وقالت صحف الجمعة إن الجدل الإقليمي حول الحدود البحرية مع ليبيا يتجدد في ظل تأكيد اليونان أنها اتفقت مع طرابلس على بدء محادثات بشأن ترسيم حدودهما البحرية في المتوسط، فيما تجددت الاشتباكات ميدانيا، بين عناصر تابعة لقوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، ومسلحين وسط مدينة سرت أدت إلى مقتل شخص وإصابة 4 آخرين.وتناقلت إعلان واشنطن عن فرض عقوبات ضد 32 كيانا وشخصية روسية، على خلفية مزاعم حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الماضية.// انتهى //12:53ت م0054