القدس المحتلة 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واسأعاقت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك في الجمعة الأولى من شهر رمضان.وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس أن قوات الاحتلال أغلقت الحواجز المحيطة بالقدس المحتلة منذ ساعات الصباح الباكر وسمحت لعدد محدود من أبناء الشعب الفلسطيني من الدخول إلى القدس المحتلة.وأشارت المصادر إلى أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال انتشرت داخل الأحياء المقدسية وأعاقت حركة المواطنين ومركباتهم من الوصول الى القدس القديمة ما اضطرهم إلى السير على الأقدام لمسافات طويلة للوصول إلى المسجد الأقصى.وأضافت المصادر أنه ورغم كل إجراءات الاحتلال تمكن الآلاف من الدخول إلى المسجد الأقصى من أبوابه المختلفة، وسط عمل دؤوب للجان النظام والأوقاف الإسلامية لتنفيذ إجراءات السلامة لحماية المصلين من انتشار فيروس كورونا.// انتهى //13:00ت م0056