الرس 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واسأنهت جمعية قدرة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة الرس، دراسة عدد من المشاريع الناشئة لدعم الأسر المنتجة وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة بالاستقلال المادي.ويأتي هذا الدعم من خلال عقد شراكة مجتمعية مع صندوق التنمية الاجتماعية، إذ بلغ عدد المشاريع المدعومة خمسة مشاريع منها ثلاث مشاريع قائمة واثنين تحت الدراسة للتأكد من توافقهما مع الاشتراطات الخاصة ببرنامج الدعم, فيما صرفت "قدرة" 125 ألف ريال للمشاريع التي تم الموافقة عليها.وتقوم الجمعية الأهلية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة "قدرة" بتقديم دارسة ودورات للراغبين بالحصول على دعم المشاريع الناشئة من قبل مختصين لضمان الاستفادة الكاملة من قيمة القروض التي تصل إلى 50 ألف ريال بدون فوائد وعلى دفعات ميسرة بعد افتتاح المشروع كما تقوم الجمعية بتسويق المشروع دعائياً بعد الافتتاح.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد بن صالح العوفي، أن الجمعية تمكنت من الظفر بعقد شراكة مجتمعية مع بنك التنمية الاجتماعية لتقديم الدعم المالي للمشاريع الصغيرة لمستفيدي الجمعية ولغير المستفيدين من الأصحاء والأسر المنتجة.وأكد أن "قدرة" تقوم على تسويق جميع المشاريع دعائياً لضمان نجاحها وإعطاء أصحاب المشاريع مهلة سماح لمدة شهرين قبل سداد المبلغ بأقساط ميسرة وبدون فوائد، داعياً الراغبين بالاستفادة من هذا الدعم التقدم مباشرة على الجمعية بمقرها الرئيسي بمحافظة الرس.// انتهى //13:01ت م0057