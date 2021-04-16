الخرطوم 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واسأعلنت الأمم المتحدة، أن المنظمات الإنسانية تعمل على توسيع نطاق عملياتها بمدينة الجنينة غربي السودان، بعد أيام من أحداث عنف شهدتها المدينة.وأوضح مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان "أوتشا" في بيان نشر اليوم، أن الوضع الأمني هادئ في المدينة الواقعة بولاية غرب دارفور، لكنه لا يزال غير متوقع في حي الجبل ومخيم أبو ذر للنازحين.وأضاف البيان أن "المنظمات الإنسانية تعمل على توسيع نطاق العمليات، وإعادة إمداد المخزون ونشر المزيد من المواد".ولفت إلى انتشار الجيش والشرطة في المدينة، وفتح معظم المحلات التجارية بأسواقها.وكانت المنظمات الإنسانية، قد أوقفت عملياتها الإنسانية جراء أحداث عنف قبلي اندلعت بالمدينة، في 3 أبريل الجاري.// انتهى //13:16ت م0058