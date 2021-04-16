المدينة المنورة 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واسأدى قاصدي المسجد النبوي اليوم، صلاة أول جمعة من شهر رمضان المبارك ١٤٤٢هـ في أجواء روحانية ونفوس مطمئنة مفعمة بالأيمان شاكرين الله - عز وجل - على ما أنعم عليهم من نعمة الأمن والأمان والراحة والاستقرار، سائلين الله - عزوجل - أن يرفع هذا الوباء عن المسلمين في مشارق الأرض مغاربه.ووفرت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي كامل العناية والاهتمام من خلال الإجراءات الوقائية لجميع المواقع في المسجد ومرافقه بالتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات ذات العلاقة بالإضافة الي نقاط فرز للتأكد من أهلية المصلين وحصولهم على المتطلبات اللازم عبر تطبيق "توكلنا".// انتهى //14:09ت م0069