الرياض 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واسيواصل 18 متسابق ومتسابقة من أبناء شهداء الواجب من 4 قطاعات عسكرية مشاركتهم في الفرع السادس الذي خصصته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الثانية والعشرون، لأبناء شهداء الواجب، وذلك تقديرًا وعرفانًا لما قدم هؤلاء الجنود من تضحيات وتفانٍ من أجل حماية الأوطان ومقدسات المسلمين.ويأتي إضافة هذا الفرع في إطار حرص الوزارة على إشراك هذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعاً في هذه المسابقة التي تحمل اسم قائد مسيرة هذه البلاد المباركة تقديراً وعرفاناً من الوزارة بما قدم آباءهم من أعمال جليلة وتضحيات عظيمة للذود والدفاع عن أمن واستقرار المملكة.ويختص الفرع السادس من المسابقة القرآنية بحفظ ثلاثة أجزاء متتالية ويشارك فيه أبناء شهداء الواجب من أربعة قطاعات أمنية وهي وزارة الداخلية ووزارة الحرس الوطني ووزارة الدفاع ورئاسة أمن الدولة, في بادرة تحمل معاني الوفاء والتقدير لمن ضحوا حياتهم من أجل حماية مقدسات المسلمين.يذكر أن المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية, ويشارك في دورتها الثانية والعشرون 131 متسابقا ومتسابقة من مختلف مدن و مناطق المملكة, وانطلقت التصفيات النهائية الاثنين الماضي افتراضي - عن بعد - وتستمر حتى الخامس من شهر رمضان المبارك.// انتهى //14:23ت م0070