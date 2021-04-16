بغداد 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واسالتقى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي اليوم ، ممثلةَ الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، بحضور رئيس فريق التحقيق التابع للمنظمة الدولية الخاص بالجرائم المرتكبة من قبل تنظيم "داعش" الإرهابي.وناقش الجانبان مستجدات عمل فريق التحقيق في جرائم تنظيم "داعش" الإرهابي ، ودعم مجلس النواب لسنِّ القوانين اللازمة لمحاسبته على الجرائم الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها.// انتهى //14:35ت م0074