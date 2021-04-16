جنيف 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واسحذر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم من التزايد المتسارع في حالات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا (كوفيد 19).وأوضح أدهانوم في مؤتمر صحفي عقده اليوم في جنيف أن معدلات الزيادة تستدعي القلق الشديد ، حيث بلغت الضعفين خلال الأسبوعين المنصرمين وهو أعلى معدل للزيادة منذ بدء الجائحة.ودعا إلى ضرورة الإلتزام بالاجراءات الوقائية والتباعد ووضع الكمامات وتجنب الأماكن المزدحمة.وقد بدأت لجنة اللوائح الصحية الدولية اجتماعات مساء أمس الخميس لمراجعة اللوائح ، وتعلن نتائج اجتماعاتها الإثنين القادم.// انتهى //14:43ت م0075