الرباط 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واسعقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) واللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة بجمهورية أذربيجان، أمس اجتماعا افتراضيا، لبحث الخطط التنفيذية لبرامج العمل المشترك، والجدول الزمني للأنشطة التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.وجرى خلال الاجتماع، مناقشة تنظيم ورشة عمل تدريبية في الهندسة تتعلق بأساسيات الأجهزة وتطوير الأدوات الصغيرة، ومقترح برنامج لتدريب الشباب على كيفية إنشاء وتطوير مشاريع في مجال التكنولوجيا والابتكار، ثم عقد ندوة في المغرب حول موضوع "المدن المستدامة والذكية".// انتهى //17:11ت م0090