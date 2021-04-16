إسلام آباد 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واسسجلت باكستان 110 حالة وفاة جديدة، و5364 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية .وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 745182 إصابة، منها 78425 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 15982 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 650775 حالة.// انتهى //17:16ت م0091