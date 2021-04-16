عام / بريطانيا ترصد تفشي سلالة هندية من فيروس كورونا على أراضيها
الجمعة 1442/9/4 هـ الموافق 2021/04/16 م واس
لندن 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واس
رصدت بريطانيا عشرات الإصابات بسلالة جديدة من فيروس كورونا تم اكتشافه لأول مرة في الهند.
وأكدت هيئة الصحة العامة البريطانية في بيان اليوم تسجيل 77 إصابة بالسلالة التي تحمل اسم VUI-21APR-01.
وصنفت السلطات الصحية البريطانية السلالة الجديدة بـ"السلالة قيد التحقيق" ويعتقد أن السلالة الجديدة تمثل هجينا من ثلاث طفرات أخرى، وهي P681R وL452R وE484Q.
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17:37ت م
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