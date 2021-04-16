لندن 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واسرصدت بريطانيا عشرات الإصابات بسلالة جديدة من فيروس كورونا تم اكتشافه لأول مرة في الهند.وأكدت هيئة الصحة العامة البريطانية في بيان اليوم تسجيل 77 إصابة بالسلالة التي تحمل اسم VUI-21APR-01.وصنفت السلطات الصحية البريطانية السلالة الجديدة بـ"السلالة قيد التحقيق" ويعتقد أن السلالة الجديدة تمثل هجينا من ثلاث طفرات أخرى، وهي P681R وL452R وE484Q.// انتهى //17:37ت م0093