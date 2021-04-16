القاهرة 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واسأدان مجلس وزراء الداخلية العرب الاعتداءات الإرهابية التي وقعت في مدينتي بغداد وأربيل بالعراق، وأسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين من المدنيين الأبرياء.وأكد المجلس في بيان نشر بالقاهرة اليوم، شجبه المطلق لهذه الأعمال الإجرامية الجبانة، معرباً عن تضامنه التام ووقوفه الكامل إلى جانب العراق في مواجهة الإرهاب، وتأييده للتدابير البناءة التي تتخذها لمكافحته، والإجراءات التي تقوم بها في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها.// انتهى //17:38ت م0094