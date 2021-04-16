الرباط 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واسوقعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ومعهد ليبنيز للحفز الكميائي (ليكات) التابع لمؤسسة ليبنيز الألمانية، اليوم افتراضيا، اتفاقية إطارية للتعاون المشترك في مجال تنفيذ برامج تساهم في تعزيز البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا والابتكار لتحقيق التنمية المستدامة.وتهدف الاتفاقية التي وقعها عن الايسيسكو مديرها العام الدكتور سالم بن محمد المالك، وعن المعهد الالماني مديره التنفيذي الدكتور ماتياس بيلر، تعزيز التعاون في عقد وتنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل مشتركة، تُعنى باستكمال التعليم الأكاديمي بالدول الأعضاء في المنظمة، والتعاون في مشاريع أبحاث الدكتوراه في مجال "الكيمياء والحفز والتقنيات المستدامة"، والدعم المشترك لمشروع خاص بالابتكار في التكنولوجيات المتطورة.وأكد الدكتور المالك بالمناسبة أن التعاون بين الجانبين سيوفر المنصات اللازمة للشباب لتطوير مهاراتهم وإكسابهم المعرفة العلمية، ونشرها في مجتمعات العالم الإسلامي، لتحقيق التنمية المستدامة.// انتهى //17:41ت م0097