بيروت 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.24%، أي ما يعادل 2 نقطة، ليغلق عند مستوى 886.72 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 66 ألفا و22 سهما، بقيمة 1 مليون و398 ألفا و255 دولارا، نُفّذت من خلال 34 صفقة.كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 9 ملايين و68 ألف دولار، مقارنة مع 9 ملايين و47 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //17:41ت م0098