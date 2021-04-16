اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على ارتفاع
الجمعة 1442/9/4 هـ الموافق 2021/04/16 م واس
بيروت 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واس
أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.24%، أي ما يعادل 2 نقطة، ليغلق عند مستوى 886.72 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 66 ألفا و22 سهما، بقيمة 1 مليون و398 ألفا و255 دولارا، نُفّذت من خلال 34 صفقة.
كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 9 ملايين و68 ألف دولار، مقارنة مع 9 ملايين و47 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.
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17:41ت م
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