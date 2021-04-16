بيروت 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر اللبنانية المتعففة واللاجئين السوريين والفلسطينيين بمدينتي بيروت و صيدا في الجمهورية اللبنانية ، استفاد منها 1664 عائلة.وقام المركز بتوزيع 614 سلة غذائية في مدينة صيدا و950 سلة غذائية في مدينة بيروت، وتشتمل تلك السلال على المواد الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسرة طيلة شهر رمضان المبارك.ويأتي المشروع في إطار الدعم الإنساني المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للدول الشقيقة والصديقة خلال شهر رمضان الفضيل لعام 1442، وشملت حتى الآن في لبنان مختلف المناطق والأحياء الأشد حاجة في كل من طرابلس وصور ومنطقة الشوف وبلدة.//انتهى//19:13ت م0109