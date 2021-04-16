الرياض 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واسأطلقت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر حملتها الرمضانية لهذا العام 1442هـ بعنوان ( رفقةً_ورقةً_بهم ) بجميع مناطق المملكة خلال شهر رمضان المبارك .ومن أبرز مشاريع الحملة "مشروع رفقة التكاملي الاجتماعي" الذي واصل انطلاقته لعامه السابع على التوالي عبر "مسار معين" إحدى المسارات التي تقدمها الجمعية للمستفيدين، حيث تم من خلال "رفقة" توزيع أكثر من 1096 سلة غذائية، واستفاد أكثر من 121بمنطقة الرياض ومحافظاتها من أسر المرضى من الخدمات والمعينات والامدادات الصحية والأدوية، والسلال الغذائية والهدايا الرمضانية لأسر مرضى ألزهايمر والتمور والمياه خلال شهر رمضان المبارك كما تقدم الجمعية العديد من الخدمات المختلفة على مدار أيام السنة كاملة.وستكمل الجمعية حملتها بجميع مناطق المملكة خلال الأيام القادمة من شهر رمضان المبارك، ويمكن الدخول على متجر ألزهايمر الإلكتروني alz.org.sa أو التبرع بإرسال رسالة نصية برقم (1) أو (رسالة فارغة) على 5057 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي @saudialzheimer.//انتهى//19:16ت م0111