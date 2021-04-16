نواكشوط 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 951 سلة غدائية في عدد من المقاطعات في جمهورية موريتانيا الإسلامية الشقيقة، استفاد منها 8199 فردًا.وجرى توزيع 400 سلة غذائية في مقاطعة الرياض استفاد منها 2,391 فردًا، و634 سلة غذائية في مقاطعة دار النعيم، استفاد منها 3,804 أفراد، و334 سلة غذائية في مقاطعة الميناء، استفاد منها 2,004 أفراد.ويأتي ذلك في إطار مشروع تأمين وتوزيع سلال غذائية رمضانية في جمهورية موريتانيا الشقيقة.//انتهى//19:26ت م0113