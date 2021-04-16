المدينة المنورة 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واساستقبل الحرم النبوي أكثر من مليون ونصف المليون من قاصديه للزيارة والصلاة في الروضة الشريفة بعد السماح بعودة العمرة والزيارة.وقامت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي وبالتعاون مع الجهات المعنية بتوفير الجوّ المناسب للعبادة بكل طمأنينة وروحانية في ظل تطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا كوفيد 19.وتجدر الإشارة بأن تنظيم دخول المصلين للروضة الشريفة للصلاة فيها والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما يتم عبر التسجيل الإلكتروني وتحديد مواعيد مسبقة للتقيد بالطاقة الاستيعابية.كما تم تمكين خدمة الزائر والمصلي بأعلى معايير الكفاءة وحسن الوفادة منذ لحظة وصوله لموقع التجمع ومروراً بنقاط الفرز وفحص الحرارة وتعقيم اليدين إلى أن يتم تسليمه الكيس البلاستيكي المخصص لوضع الأحذية ثم إتاحة الوقت الكافي له للزيارة والصلاة في الروضة الشريفة وإهدائه عبوة ماء زمزم المبرد ، كما تقوم الوكالة بتعقيم المواقع بعد كل فوج وإعادة تهيئتها بما يحقق أقصى درجات السلامة للزاور والمصلين.// انتهى //19:28ت م0114