الرياض 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واسدعمت جمعية ابن باز للتنمية الأسرية 134 شاباً في الربع الأول من هذا العام 2021م , وبمبلغ اجمالي قدره 000،340،1 ريال ،وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبدالعزيز بن سعد ال دهام أن برنامج إعانة الزواج من أهم برامج الجمعية الذي يمتد عمره الى ما يقرب من 40 عاماً, واستطاعت خلال العشرين سنة الماضية تقديم المساعدة الى ما يقرب من 17716 مستفيداً, وبمبلغ اجمالي يصل الى 177,160,000مليون ريالاً كما .وأشار الى أن الجمعية تبنت آليه عمل سريعة بداية عام2020م، تقضي بتقديم المساعدة في الشهر التالي لشهر التقديم، مقدمًا شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة الجمعية، على حرصه ودعمه المتواصل للجمعية وبرامجها المتنوعة، وللداعمين لبرنامج إعانة الزواج والبرامج الاخرى وللعاملين في الجمعية الحريصين على خدمة المستفيدين.//انتهى//19:29ت م0115