ماسينيا 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع السلال الغذائية الرمضانية في جمهورية تشاد.وجرى توزيع 1,862 سلة غذائية في قريتي عايش وإخيبش في محافظة دوربالي التابعة لولاية شاري باغيرمي، استفاد منها 9,310 أفراد، و324 سلة غذائية سلالاً غذائية في قريتي كرنك ودلوو في محافظة ماسينيا التابعة لولاية شارى باغيرمي، استفاد منها 1,630 فرد.ويأتي ذلك في إطار مشروع تأمين السلال الغذائية خلال شهر رمضان المبارك في جمهورية تشاد للعام 1442هـ.//انتهى//19:30ت م0116