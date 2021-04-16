الرياض 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 إبريل 2021 م واسأطلقت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر حملتها الرمضانية لهذا العام 1442هـ بعنوان "#رفقةً_ورقةً_بهم"، وذلك بجميع مناطق المملكة.ويأتي أبرز مشاريع الحملة "مشروع رفقة التكاملي الاجتماعي" الذي واصل انطلاقته لعامه السابع على التوالي عبر "مسار معين" – إحدى المسارات التي تقدمها الجمعية للمستفيدين – حيث تم من خلال "رفقة" توزيع أكثر من 1096 سلة غذائية، واستفاد منها أكثر من 121 أسرة من أسر مرضى ألزهايمر بمنطقة الرياض ومحافظاتها، واشتملت على عدد من الخدمات والمعينات والإمدادات الصحية والأدوية، والسلال الغذائية والهدايا الرمضانية.وقدمت الجمعية جزيل الشكر والامتنان والعرفان للداعمين هذا العام ، حيث يسهم دعمهم في نجاح الحملة وتنفيذها حسب الرؤية والتطلع الذي تطمح إليه الجمعية، مشيرةً إلى أنها ستكمل حملتها في جميع مناطق المملكة خلال الأيام القادمة من شهر رمضان المبارك، مناشدةً أهالي الخير والداعمين رجالاً ونساءً لمساندة المرضى وذويهم للدعم، وذلك عبر الدخول على متجر ألزهايمر الإلكتروني alz.org.sa أو التبرع بإرسال رسالة نصية برقم (1) أو (رسالة فارغة) على 5057 كما يمكنكم التواصل عبر الهاتف:(0114100112/0112143838) أو مواقع التواصل الاجتماعي @saudialzheimer .// انتهى //19:34ت م0117