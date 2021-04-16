عدن 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوزيع سلال غذائية رمضانية لمرضى الفشل الكلوى في محافظة عدن.وقال مدير مكتب المركز في عدن صالح الذبياني:" إن التوزيع في شهر رمضان المبارك يشمل ذوي الأمراض المزمنة والأسر المحتاجة بالإضافة إلى النازحين في مديريتي البريقة ودار سعد بعدن".وثمن أمين عام جمعية الرحمة لزارعي الكلى والفشل الكلوى فضل شائف محمد الدور الإنساني للمملكة العربية السعودية المتواصل في تقديم السلال الرمضانية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة على الحالات المرضية المصابة بمرض الفشل الكلوي .ويأتي ذلك في إطار مشروع تأمين وتوزيع السلال الغذائية الرمضانية في الجمهورية اليمنية لعام 1442.//انتهى//19:35ت م0119