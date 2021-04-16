ياوندي 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واسدشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمركز خادم الحرمين الشريفين في ياوندي، برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لتفطير الصائمين، وبرنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخرة في شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ في الكاميرون.وجرى التدشين بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين بدولة الكاميرون عبدالإله محمد الشعيبي, ومدير مركز خادم الحرمين الشريفين الإسلامي المكلف في العاصمة ياوندي بالكاميرون الحسن محمد علي هندي، ونائب وزير المالية الكاميروني يعبا عبدالله، وبعض السفراء العرب والشخصيات الإسلامية الكاميرونية.ويستهدف البرنامجان أكثر من 6000 مستفيد من خلال 6000 سلة غذائية و 5000 كيلو من التمور الفاخرة، وفق "البروتوكولات" الصحية والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.وأكد مدير مركز خادم الحرمين الشريفين الإسلامي المكلف في العاصمة ياوندي الحسن محمد علي هندي أن النطاق الجغرافي لهذه البرامج سيُغطي 12 ولاية و 5 مُدن رئيسية وعددا من القُرى بالتعاون مع المراكز الدينية والجمعيات الخيرية والمؤسسات الحكومية هناك.// انتهى //20:43ت م0121