الرياض 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واستوج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم نعيم البكر, فريق الخلود بالميداليات البرونزية بعدما تمكنوا من حسم المركز الثالث ببطولة دوري الدرجة الثانية للموسم الرياضي 2020 - 2021.وحقق الخلود فوزًا على مستضيفه بيشة بنتيجة 4 - 1 في المباراة التي جرت بينهما، أمس الخميس، على ملعب جامعة بيشة لتحديد المركز الثالث.وكان الفريقان حسما تأهلهما رفقة كل من العروبة والأخدود إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للموسم الرياضي المقبل 2021 - 2022.ويلتقي فريقا العروبة والأخدود، غداً السبت، في المباراة النهائية التي يحتضنها ملعب نادي العروبة بالجوف، حيث كان العروبة حسم صدارة المجموعة الثانية بـ 54 نقطة، فيما حسم الأخدود صدارة المجموعة الأولى بـ 53 نقطة.// انتهى //20:45ت م0122