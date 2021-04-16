المدينة المنورة 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واستنفّذ وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على مدار الساعة أعمال التعقيم والتنظيف اليدوي والآلي، تطبيقاً للإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لحماية قاصدي المسجد.ووثقت عدسة "واس" جانباً من جهود العناية اليومية التي تُبذل في مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، حيث يستخدم العاملون أجهزة متطورة للتعقيم والتنظيف بمواد صديقة للبيئة, إضافة إلى عربات مخصصة؛ لتنظيف وتعقيم الساحات قبل وبعد الصلوات, فيما تُستخدم أجهزة تقنيّة حديثة لقياس درجة حرارة قاصدي المسجد, وتطبيق جميع معايير السلامة المتعلقة بتحقيق التباعد الجسدي ولبس الكمامة, في أثناء دخول وخروج المصلين.وخلال الشهر الفضيل, يجري العمل على التعقيم من فتح المسجد النبوي حتى صلاة المغرب كل ساعة، ومن بعد صلاة المغرب يجري تكثيف التعقيم بمعدل كل نصف ساعة، وبعد إغلاق المسجد النبوي يكون العمل على غسيل وتعقيم جميع أرضيات التوسعات والساحات ودورات المياه التي تخضع لجدول نظافة مُستمر تعزيزاً للإجراءات الاحترازية والوقائية.// انتهى //21:50ت م0136