بريدة 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واسأكد معالي رئيس جامعة القصيم الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، أن هذه البلاد المباركة دأبت على العناية بالقرآن الكريم والاهتمام به، وجعله منهجا ودستورا تستمد منه أنظمتها ومبادئها التي تقوم عليها كما هو موضح في النظام الأساسي للحكم، وانطلاقا من واجبها الديني والوطني.جاء ذلك خلال تصريح له بمناسبة انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في دورتها الثانية والعشرين افتراضياً وفق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.وأضاف معاليه أن المملكة تشجع على الاهتمام بالقرآن الكريم حفظا وتلاوة وتفسيرا، سواء من حيث إنشاء المؤسسات التي تدعم طباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه وتوزيعه في أنحاء العالم، أو من حيث دعم الدراسات والأقسام والكراسي العلمية المختصة في الجامعات، أو من حيث تنفيذ المسابقات والمنافسات للحصول على الجوائز التشجيعية القيمة، كان هذا نهجها منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز - رحمه الله - إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، وما هذه المسابقة القرآنية التي تشجع البنين والبنات على التنافس بين حملة القرآن الكريم إلا شاهد يضاف إلى الشواهد الكثيرة.وأوضح معاليه أن تحفيز الناس على الاهتمام بالقرآن الكريم هو نوع من الاستثمار الديني المعرفي السلوكي الذي سينعكس أثره على المتسابقين أنفسهم وعلى مجتمعهم حين تشيع بينهم أخلاق القرآن ويعملون به إيمانا وسلوكا ومنهج حياة؛ يجعلهم يعيشون حياة ناجحة مطمئنة، متمثلين العمل بالإسلام الوسطي المعتدل الذي هو منهج هذه البلاد المباركة.// انتهى //21:55ت م0138