مكة المكرمة 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واستتولى وكالة شؤون المسجد الحرام متمثلة في الإدارة العامة للتوسعة الشمالية مراقبة ومتابعة الأعمال في جميع الجوانب الخدمية والفنية والهندسية بمبنى التوسعة الشمالية والساحات ودورات المياه بمتابعة معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بتقديم خدمات متميزة في التوسعة الشمالية للمسجد الحرام.وقامت الإدارة بتركيب الملصقات الخاصة بالتباعد الجسدي في جميع المصليات المتاحة بالتوسعة والساحات المخصصة للصلاة وتوفير ماء زمزم المبارك في جميع أدوار التوسعة بالتعاون المشترك مع إدارة سقيا زمزم، وجرى تركيب كاميرات حرارية على مداخل الأبواب لقياس درجة الحرارة من قبل إدارة مكافحة الأوبئة ، والاهتمام بنظافة وتطهير وتعقيم وغسل جميع المسطحات الداخلية والخارجية وأيضاً الواجهات الغربية والشمالية ومتابعة نظافة وتعقيم دورات المياه.وتشرف على متابعة ومراقبة تفويج الحشود للمصلين القادمين من الساحة الشرقية ومدخل الساحة الشمالية داخل مبنى التوسعة وخارجها حسب خطة الإدارة العامة للحشود والتفويج التشغيلية وفق التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.ويتولى فريق متخصص من الإدارة متابعة السلالم الكهربائية المخصصة لتصعيد المصلين للأدوار العلوية في جميع الشواتر من شوتر (١_٢_٣_٤) وجزء من مباني الخدمات، والتأكد من الإضاءة وسلامة السماعات داخل وخارج مبنى التوسعة وإبلاغ الإدارات بالرئاسة والمقاول بالملحوظات الطارئة والتأكد من سرعة معالجتها، كما يجري التنسيق مع إدارة الأبواب والجهة الأمنية عند فتح الأبواب وإغلاقها حسب الحاجة.// انتهى //22:10ت م0143