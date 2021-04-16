واشنطن 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 إبريل 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية, 74,834 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و 834 حالة وفاة.وأشارت للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد وصل إلى 31,306,928، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 562,296 .// انتهى //22:18ت م0144