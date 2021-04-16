عام / الولايات المتحدة تسجل 74,834 إصابة مؤكدة و 834 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد
الجمعة 1442/9/4 هـ الموافق 2021/04/16 م واس
واشنطن 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 إبريل 2021 م واس
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية, 74,834 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و 834 حالة وفاة.
وأشارت للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد وصل إلى 31,306,928، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 562,296 .
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