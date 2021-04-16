باريس 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واستواصل الدول الأعضاء لدى اليونسكو دعم مشروع قرار المملكة الذي اعتُمد بإجماع جميع أعضائه في ديسمبر الماضي لعام 2020م الداعي إلى استمرارية انعقاد اجتماع وزراء الثقافة ليكون ضمن إطار أعمال قمة مجموعة دول العشرين نظير الدور الريادي الذي تقوده المملكة في الشأن الثقافي العالمي.وبعد استضافة المملكة أول اجتماع لوزراء الثقافة لدول مجموعة العشرين برئاسة صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة تحت عنوان "نهوض الاقتصاد الثقافي: نموذج جديد"، بادرت المكسيك بتبني مشروع استضافة اجتماع حكومي دولي لوزراء الثقافة حول العالم وتقرر انعقاده في 2022.ويأتي دعم القرار بالإجماع ضمن أعمال الدورة (211) من المجلس التنفيذي للمنظمة أمس في مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، الذي تشارك فيه المملكة العربية السعودية كعضو ممثلةً بسمو الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو.وأعربت سموها أمام الدول الأعضاء في المنظمة عن شكر المملكة الأمانة العامة لليونسكو على ما تبذله من جهود لضمان استمرارية انعقاد اجتماع حكومي دولي لوزراء الثقافة في إطار مجموعة العشرين.وأضافت "نقدر التزام إيطاليا بمواصلة دعم الثقافة تحت رئاستها مجموعة العشرين لهذا العام 2021، ونرحب باستضافة المكسيك اجتماعا حكوميا دوليا لوزراء الثقافة في عام 2022م الذي سيتركز على بلورة السياسات الثقافية على المستوى الدولي".// انتهى //22:44ت م0149