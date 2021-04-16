جدة 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واسأعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين اليوم، عن إدانته الشديدة لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخاً باليستياً بطريقة متعمدة، في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، مشيداً بيقظة واحترافية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، التي تمكنت من اعتراضه وتدميره.وجدد العثيمين في بيان له, تأكيد وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.// انتهى //22:56ت م0150