الرياض 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واسأعلن فريق إستراتيجية دعم الأندية الرياضية في وزارة الرياضة، اليوم الجمعة 16 إبريل 2021، نتائج تقييم نظام الحوكمة للربع الرابع من الموسم الرياضي 2020-2021م، لأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، والتي تخولها الحصول على دعم إضافي، وفقًا لإستراتيجية دعم الأندية الرياضية في عامها الثاني.وكشفت النتائج، أن 6 أندية فقط من أصل 20 ناديا أصبحت مؤهلة للحصول على هذا الدعم، بعد تقييم شهر إبريل 2021م للربع الرابع، وهي أندية (عرعر، هجر، العدالة، الشعلة، الثقبة، الخليج) على التوالي، وذلك بعد حصولها على نسبة تقييم في هذا الربع أعلى من الحد الأدنى المقرر، وهو 3,5 نقطة من أصل 5 نقاط، فيما لم تنجح أندية كل من: (الحزم، الجيل، الكوكب، الفيحاء، الدرعية، أحد، البكيرية، جدة، النهضة، الجبلين، الساحل، النجوم، نجران، الطائي)، في تحقيق النسبة المطلوبة للحصول على هذا الدعم، (وفقاً للجداول المرفقة).وجاءت هذه النتائج بعد دراسة وافية لكافة التقارير الخاصة بهذه الأندية، حيث جرى تقييم الحوكمة في هذه الأندية وفق معايير محدّدة، مرتبطة بالإستراتيجيّة والقيادة، والإدارة الماليّة، والإدارة والتشغيل، ومسؤوليّة أصحاب المصالح، والالتزام والتحكّم والرقابة.// انتهى //23:52ت م0164