أبهـا 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واسحصلت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير على جائزة مكتب التربية للخط العربي على مستوى دول الخليج.وهنأ مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني الطالب الفائز بالجائزة يزيد سعيد آل دايل، من ثانوية أبي تمام، لقاء تحقيقه هذا الإنجاز، مثمناً جهود أسرته ومدرسته لتحقيق هذا الإنجاز, لافتاً الانتباه إلى أن هذا الفوز يضاف إلى الإنجازات التي حققها طلاب وطالبات ومنسوبو ومنسوبات التعليم في المنطقة على المستويين المحلي والعالمي.يذكر أن الجائزة تسعى إلى تعزيز الإبداع والتميز وبث روح المنافسة ودعم وتنمية القدرات والمواهب لدى طلاب وطالبات دول مجلس التعاون الخليجي.// انتهى //00:25ت م0005