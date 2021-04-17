طرابلس 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واسرحب المجلس الرئاسي الليبي بقرار مجلس الأمن في نشر مراقبين لوقف إطلاق النار بليبيا، كما شدد على ضرورة احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.وشدد المجلس الرئاسي في بيان له أمس، على سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، كما حثت السلطات التشريعية في ليبيا على تهيئة كافة السُبل لدعم عمل الحكومة لإجراء الانتخابات العامة في موعدها.وطالب المجلس وفق بيان الحكومة بالعمل على تحسين الأداء الاقتصادي ورفع المعاناة عن الشعب الليبي.// انتهى //00:25ت م0006