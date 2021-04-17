مكة المكرمة 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واستعادل فريق الاتحاد مع ضيفه فريق الباطن، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، بنتيجة 0-0، وذلك ضمن منافسات الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .وبهذه النتيجة رفع الاتحاد نقاطه لـ 46 نقطة بالمركز الثالث، فيما رفع الباطن نقاطه لـ 29 نقطة في المركز الثالث عشر في سُلّم الترتيب.// انتهى //00:29ت م0009