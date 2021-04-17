رياضي / الاتحاد يتعادل مع ضيفه الباطن في الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
السبت 1442/9/5 هـ الموافق 2021/04/17 م واس
مكة المكرمة 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واس
تعادل فريق الاتحاد مع ضيفه فريق الباطن، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، بنتيجة 0-0، وذلك ضمن منافسات الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
وبهذه النتيجة رفع الاتحاد نقاطه لـ 46 نقطة بالمركز الثالث، فيما رفع الباطن نقاطه لـ 29 نقطة في المركز الثالث عشر في سُلّم الترتيب.
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