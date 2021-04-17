القاهرة 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واستعادل فريق كرة اليد بنادي الزمالك مع نظيره الأهلي بنتيجة 28/28 في نهائي دوري المحترفين لدى المواجهة التي جمعتهما أمس على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ليتم اللجوء إلى مباراة فاصلة الاثنين المقبل لتحديد البطل.ويقام الدور قبل النهائي يوم 23 من نفس الشهر الحالي بين الأهلي مع الزهور والزمالك مع هليو بوليس، وفي اليوم التالي تُقام مباراتان لتحديد بطل الدوري و ووصيفه و حامل البرونزية.// انتهى //00:35ت م0010