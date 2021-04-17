الرياض 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واسوصلت بعثة المنتخب السعودي لرفع الأثقال للعاصمة الأوزبكية طشقند، وذلك للمشاركة في بطولة آسيا للكبار والتأهيلية لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021م، والتي تنطلق منافساتها اليوم السبت الموافق الـ 17 وحتى الـ 26 من شهر إبريل الحالي.وتضم البعثة 15 فرداً ويترأسها محمد الحربي رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال، ويشرف على الأخضر فنياً المدير الفني للمنتخبات السعودية المدرب الجزائري عبد المجيد بولحية، وأحمد عسيري مدير المنتخبات وجعفر الباقر إداري الأخضر وأحمد الأحمري اختصاصياً للعلاج الطبيعي، والحكمان الدوليان خالد الحربي وأديب العقيل، فيما وقع الاختيار على 6 رباعين سيمثلون الأخضر في هذه البطولة وهم: منصور آل سليم وسراج آل سليم وحسن آل رضي وعلي الخزعل وعلي العثمان ونواف المزيدي.ويفتتح الرباعان الأخوان آل سليم يوم غد الأحد المشاركة الآسيوية بخوضهما منافسات وزن 61 كجم، منصور في المجموعة B بينما يشارك سراج في المجموعة A، ويسعى الأخضر للدخول في المنافسة على خطف إحدى ميداليات البطولة، والحصول على نقاط عالية تساعدهما في الدخول ضمن نقاط التأهيل للأولمبياد، عبر الرباعين سراج ومنصور آل سليم والخزعل والمزيدي، فيما يتطلع العثمان وآل رضي لكسب المزيد من الخبرة والاحتكاك، بالنظر لصغر سنهما والمنافسة في بطولة الكبار التي تشهد مشاركة أبطال على المستوى الأولمبي والقاري.وأبدى مدرب المنتخب السعودي عبد المجيد بو لحية استعداد أخضر الأثقال للمنافسة في بطولة آسيا للكبار، وكونها تأهيلية للأولمبياد يعطيها ثقل أكبر عبر مشاركة نجوم العالم والقارة، وأن ما يميز صفوف المنتخب السعودي في الفترة الحالية هو وجود صفوة اللاعبين في المملكة، وهم صغار بالسن ويتجاوبون سريعاً مع الخطط الفنية والبدنية، وأن المستقبل أمامهم لمواصلة الإنجازات السعودية التي تحققت عبر لعبة الأثقال في مختلف البطولات العمرية العالمية والقارية، وهي بطولة تعتبر بمثابة إعداد قوي ومثالي لبطولة العالم للناشئين تحت 20سنة، والتي ستقام الشهر المقبل في أوزبكستان.// انتهى //00:37ت م0012