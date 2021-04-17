بريدة 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واسأشرف فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالقصيم ، مساء أمس الجمعة ، على التصفيات النهائية لمسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - المحلية لحفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده في دورتها الثانية والعشرين الخاصة بمرشحي منطقة القصيم ( عن بعد ) .من جانبه أشار مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالقصيم الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم السويلم ، أنه بلغ عدد المرشحين من الرجال تسعة متسابقين تم تأهلهم من جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بالقصيم ، فيما بلغ عدد المتأهلات من الطالبات 6 طالبات ، مشيراً إلى أنه شارك عدد من أبناء وبنات الشهداء بالمنطقة في الفرع السادس للمسابقة .مثمناً للحكومة الرشيدة دعمها واهتمامها ورعاية لتعليم وتلاوة وحفظ القرآن الكريم وتفسيره، مشيداً بعناية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، ومتابعته لجهود جمعيات تحفيظ القرآن بالمنطقة، وتحفيز أبناء وبنات الوطن لحفظ كتاب الله وتجويده والعمل به والتأدب بأخلاقه والسير على نهجه بعيداً عن الغلو والتطرف أو التفريط.// انتهى //01:47ت م0021