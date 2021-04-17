الرياض 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واسحسم الهلال رسمياً لقب الدوري الممتاز للشباب تحت 19 عاماً للموسم الرياضي 2020 - 2021.وحقق الهلال فوزاً على مضيفه هجر بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جرت بينهما، أمس الجمعة، على ملعب نادي هجر بالأحساء لحساب الجولة الثلاثين والأخيرة، فيما خسر الأهلي على ملعبه أمام النصر بنتيجة 1-3 لحساب نفس الجولة.وأنهى الهلال الموسم في الصدارة برصيد 62 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الأهلي.// انتهى //01:48ت م0022