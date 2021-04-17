جيزان 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واسانطلقت في منطقة جازان أمس، فعاليات الحملة الوطنية للعمل الخيري، على منصة "إحسان"، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ومتابعة سمو نائبه ، وبحضور وكيل إمارة جازان للتنمية الدكتور عيسى بن يحي البناوي، وذلك في مجمع كادي مول بمدينة جيزان. .وتهدف الحملة الوطنية للعمل الخيري، التي من المقرر أن تتواصل طوال شهر رمضان المبارك، إلى التعريف بدور منصة "إحسان" التي طورتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، ودورها في تعزيز قيم العمل الخيري لأفراد المجتمع، من خلال الحث والتشجيع على التبرع، وتفعيل الدور التكاملي لـ "سدايا" مع الجهات الحكومية المختلفة ومختلف القطاعات الحكومية، وتمكين القطاع غير الربحي وتوسيع أثره، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص والإسهام في رفع مستوى الموثوقية والشفافية للعمل الخيري والتنموي.// انتهى //02:38ت م0028